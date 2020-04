TWT AL SOSTEGNO DELL'OSPEDALE SACCO DI MILANO

Sviluppato un sistema per garantire il monitoraggio telefonico nel Centro Operativo Dimessi (COD-19)



L'iniziativa dell'Università degli Studi di Milano attivata in collaborazione con l'ASST Fatebenefratelli-Sacco



In questo periodo così delicato per la nazione ed in particolare per il Sistema Sanitario Nazionale, TWT, società leader nel settore delle telecomunicazioni fondata da Marco Rodolfi e Michela Colli, ha deciso di sostenere il Centro Operativo Dimessi (COD-19), l'iniziativa che l'Università degli Studi di Milano ha attivato in collaborazione con l'ASST Fatebenefratelli-Sacco.



Il Centro Operativo Dimessi (COD-19) è un servizio di sorveglianza attiva domiciliare che ha lo scopo di garantire uno stretto monitoraggio di alcuni parametri clinici e dello stato di bisogno generale dei pazienti dimessi dai Pronto Soccorso, dai reparti di degenza e gli operatori sanitari con infezione da Covid-19.



Tramite il Business Partner "Link Up", TWT ha dato vita al progetto gratuito solo VoIP emergenza covid-19, dedicato al Sacco di Milano. Il progetto comprende l'attivazione di una numerazione fissa con 30 contemporaneità, oltre che traffico gratuito verso rete fissa e mobile, per permettere all'ospedale di affrontare l'attività di monitoraggio dei pazienti affetti da Covid-19 nelle due settimane di isolamento domiciliare.



I servizi telefonici già in uso per le regolari attività della struttura, infatti, non erano in grado di sostenere l'improvvisa e urgente mole di telefonate necessarie ad affrontare la crisi sanitaria e offrire a tutti i pazienti il miglior supporto possibile, anche da remoto. La specializzazione di Link Up, la qualità del servizio VoIP di TWT e la velocità d'implementazione e di realizzazione hanno consentito di far nascere un progetto virtuoso, solidale e d'esempio per il mondo delle TLC.



Alessandra Sponchiado, General Manager di TWT, ha commentato così l'iniziativa: "Il progetto sviluppato per l'Ospedale Sacco di Milano è per noi di TWT un motivo di grande orgoglio. Siamo onorati di poter essere concretamente vicini agli operatori sanitari e ai loro pazienti in un momento in cui tutti ci chiediamo come possiamo fare la nostra parte a supporto degli ospedali. Continuiamo a pensare che le aziende, oltre alla loro propensione al business, abbiano anche un ruolo sociale e debbano mettere a disposizione le loro competenze e le loro risorse"



VoIP (Voice over Internet Protocol) – messo a disposizione della struttura ospedaliera per tutta la durata dell'emergenza – è uno dei servizi Voce di TWT, ideale per usufruire delle più avanzate prestazioni telefoniche utilizzando le reti internet piuttosto che le tradizionali linee telefoniche.