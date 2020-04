HERBERT SMITH FREEHILLS CON PRO BONO ITALIA PER IL NO-PROFIT

Call for volunteers per il progetto solidale pilota ideato da Pro Bono Italia e promosso da Herbert Smith Freehills.

L'Associazione Pro Bono Italia e Herbert Smith Freehills lanciano un progetto per la creazione di un "Legal Pro Bono Solidarity Resource Center", volto a fornire una guida al mondo no-profit per mappare ed analizzare le misure normative nel periodo dell'emergenza sanitaria e comprenderne le implicazioni, nonché ad offrire un supporto nella risoluzione di concreti problemi legali causati dall'attuale situazione.

"Ci piace pensare che questa iniziativa richiami l'antica tradizione napoletana del "caffè sospeso" – ha dichiarato l'Avv. Giovanni Carotenuto, Presidente di Pro Bono Italia – "che si rifà al motto "chi può metta, chi non può, prenda". Si tratta infatti di creare un "paniere legale sospeso", ovvero un paniere virtuale costantemente aggiornato in cui trovano risposta le molteplici richieste di assistenza legale provenienti da ONG, Enti del Terzo Settore ed imprese sociali, e filtrate dalle due clearinghouse CILD e CSVnet. Il progetto, ideato e coordinato da Pro Bono Italia, confluirà a breve in una sezione specifica del sito www.probonoitalia.org.

Promotori del progetto sono stati gli avvocati di Herbert Smith Freehills, che vi hanno dedicato un team trasversale alle practice Banking&Finance, Corporate/M&A e Disputes, i cui contributi al progetto pro bono sono coordinati rispettivamente dall'of counsel Simone Egidi, dall'associate Giacomo Gavotti e dall'associate Spartak Kodra.

L'iniziativa è però estesa a tutti gli Studi Legali appartenenti alla rete di Pro Bono Italia che vorranno aderirvi e che sono incoraggiati a farlo, in modo da poter ampliare il più possibile il ventaglio dei contributi.

"Siamo felici di aver potuto lanciare questa iniziativa con la collaborazione di Pro Bono Italia" – ha commentato Laura Orlando, Managing Partner dell'ufficio italiano di Herbert Smith Freehills – "e speriamo che molti altri colleghi si uniscano a noi: una bella occasione di collaborazione solidale tra Studi Legali, che fa onore alla nostra professione in questo momento così difficile per il nostro Paese".