I servizi legali online di LexDo.it a supporto di imprese e professionisti

Covid-19





LexDo.it amplia il proprio sevizio legale automatizzato online per assistere i clienti nell'avvio di una nuova attività: dall'apertura della partita iva, alla costituzione di società, startup e associazioni.

"L'accesso semplice e veloce ai servizi legali online è uno dei driver fondamentali per la ripresa del sistema economico italiano da questa grave crisi sanitaria – commenta Giovanni Toffoletto, co-fondatore e CEO di LexDo.it. – Grazie all'esperienza maturata dal team nell'automatizzazione di documenti e procedimenti legali anche complessi, supportiamo chi oggi vuole aprire una nuova attività, creare contratti o richiedere consulenza da casa, in modalità telematica, superando gli ostacoli imposti dalle misure di contenimento del Covid-19",

La legal-tech italiana – che ha superato i 575 mila documenti creati sulla propria piattaforma, scelta da più di 65 mila aziende e professionisti - guida l'utente durante tutto il percorso, dalla scelta della forma giuridica più adatta a tutti gli adempimenti e documenti necessari, ad un costo contenuto e in modo smart. Anche per il lancio di una startup, non è richiesta la presenza fisica presso il notaio.

"Ci auguriamo che le aziende possano reagire proattivamente a questa crisi, acquisendo maggiori competenze digitali e investendo nella digitalizzazione dei processi aziendali. – Per aiutare le pmi italiane che stanno adattando le loro attività quotidiane per contenere la diffusione del Covid-19, abbiamo reso gratuiti i nostri contratti di lavoro con la possibilità di selezionare l'opzione dello smart working e altri documenti legali per gestire l'attuale situazione, come il piano di rientro di debito".

LexDo.it sta inoltre continuando ad investire per migliorare i propri servizi e ad assumere in tempo di crisi, ampliando il proprio team con l'ingresso di una nuova risorsa specializzata in digital marketing.