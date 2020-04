STUDIO PREVITI: AL VIA UN CICLO DI INCONTRI SU COVID E IMPRESA

COVID 19



Tre Webinar per confrontarsi sulla gestione delle conseguenze dirette e indirette per le aziende che derivano dal lockdown imposto per fronteggiare l'emergenza coronavirus.



In queste settimane di blocco di molte attività lo Studio Previti ha intensificato la sua attività di consulenza, predisponendo team dedicati ad approfondire le principali problematiche connesse alla crisi in corso.

Per discutere di queste problematiche lo Studio organizza un ciclo di webinar su Contratti e rapporti commerciali, 9 aprile; Impresa e lavoro, 23 aprile e Data Protection, cybersecurity e web reputation, 7 maggio. I webinar, gratuiti e a numero chiuso, avranno la durata di un'ora a partire dalle ore 14.00.

"Abbiamo scelto di utilizzare i webinar per privilegiare l'essenzialità dell'informazione e il taglio pratico sulla gestione dei molti aspetti che la situazione presenta", spiega Stefano Previti, Managing Partner dello Studio.Studio Previti Associazione Professionale ha sedi a Roma e Milano ed opera con oltre 20 professionisti. Storicamente specializzato nel diritto d'autore e diritto di internet, proprietà intellettuale, diritto della comunicazione, della privacy, tutela della persona e compliance, lo Studio ha sviluppato una significativa esperienza nel diritto del lavoro, M&A e corporate, diritto bancario e assicurativo, diritto societario e commerciale praticato a livello nazionale ed internazionale, diritto immobiliare, diritto fallimentare e diritto di famiglia.

