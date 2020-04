A&A Studio Legale e il Maxxi danno il via alle masterclass "Legislazione e gestione dei beni culturali"

Doveva tenersi a fine marzo il corso di formazione "Legislazione e gestione dei beni culturali" promosso dallo studio A&A in collaborazione con il Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma e destinato alle organizzazioni e alle istituzioni culturali, ma l'emergenza sanitaria non lo ha consentito.



L'evento è stato rinviato e si svolgerà on line, in modalità webinar dal 14 aprile al 17 aprile 2020.



Il seminario, inserendosi nell'attività del dipartimento di Diritto della Cultura di A&A e nell'offerta formativa del museo, affronta un ambito estremamente importante nel settore, quello della gestione delle organizzazioni e delle istituzioni culturali.



I professionisti di A&A si occuperanno dei profili giuridici, con un team composto da Gianluca Albè e Oscar Prevosti per il partenariato pubblico-privato, Micaela Barbotti e Simona Custer per la protezione dei dati personali, Chiara Viale e Giulia Suigo per i profili di copyright e merchandising museale e Anna Albè per i contratti di lavoro e la gestione del personale.



Il panel docenti sarà composto, inoltre, da esperti del patrimonio culturale italiano: Emanuela Presciani, responsabile organizzativa del Teatro Tascabile di Bergamo, Annalisa Cicerchia, economista della cultura presso l'Istat, Alessandro Bollo, direttore della Fondazione Polo 900 di Torino, Riccardo Tovaglieri co-fondatore di Patrimonio Cultura, Vincenzo Santoro, responsabile del dipartimento di cultura e turismo di ANCI e Massimiliano Franceschetti, ricercatore INAPP.



L'obiettivo del corso, a cui parteciperanno operatori pubblici e privati di musei, biblioteche, imprese culturali e creative, archivi, parchi archeologici, teatri e fondazioni culturali, è di fornire le competenze giuridiche e manageriali necessarie per una gestione sostenibile ed efficiente dei beni e delle attività culturali, in un contesto caratterizzato dalla compresenza di soggetti differenti (enti pubblici, privati e no-profit) e dal progressivo disinvestimento pubblico.