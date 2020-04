Orrick per il round di Codemotion

Orrick ha affiancato Codemotion, multichannel platform che mette in contatto professionisti IT, sviluppatori ed aziende in ottica di open innovation e digital transformation, nel round di investimento da 6 milioni di euro.

Il finanziamento condotto da P101 e con la partecipazione di Primomiglio e CDP Venture Capital SGR (in precedenza Invitalia Ventures), già precedenti investitori, è focalizzato all'internazionalizzazione della startup, al consolidamento della community di sviluppatori e all'accelerazione dello sviluppo dei servizi online della piattaforma.

Oggi Codemotion è un punto di riferimento in Europa con il suo network di oltre 500 mila sviluppatori software, 200 tech community e più di 300 tra aziende e startup.

Con oltre 50 dipendenti, la startup è adesso presente in 4 Paesi: Italia, Spagna, Olanda e Germania.

Il team Orrick era composto da Attilio Mazzilli, partner responsabile del Tech Group Italiano, dall'of counsel Alessandro Vittoria e dall'avvocato Stefano Pardini.