Il primo Centro di Competenze Digitali: digitalizzazione a norma di legge, corsi gratuiti da professionisti di diritto dell'informatica ed esperti di digitalizzazione

Avv. Pietro Montella, Ing. Nicola Savino

Nella digitalizzazione dei processi l'approccio giusto è quello multidisciplinare. Non si può infatti pensare di dematerializzare i documenti di un'azienda senza l'intervento di un team con competenze miste, giuridiche e informatiche su tutte.



Dall'esperienza maturata negli ultimi anni all'interno della nostra azienda società accreditata AGID è emersa l'esigenza di fare corretta informazione e formazione sul tema della digitalizzazione a norma, accompagnando professionisti e aziende in un nuovo mondo in cui, tra normative sulla privacy (GDPR), fatturazione elettronica, gestione ordini e contratti telematici, può risultare difficile districarsi con successo evitando le sanzioni.



L'emergenza Coronavirus, che ha spinto all'improvviso milioni di persone alla modalità del lavoro in modalità smartworking, sta accellerando il percorso di apprendimento per una gestione paperless delle aziende.



Da questa accellerazione è nata l'idea di creare il primo Centro di Competenze Digitali, in grado di mettere al servizio degli utenti le competenze di professionisti che si occupano di privacy e diritto delle nuove tecnologie e di informatica.



Il Centro è un hub online, in grado di offrire, attraverso la piattaforma www.centrocompetenzedigitali.it, l'opportunità di accedere a un ciclo di corsi gratuiti, strutturati con un linguaggio semplice ed immediato, su argomenti di grande interesse legati agli ultimi sviluppi della tecnologia digitale e della normativa in ambito business.



É ormai fondamentale conoscere come si gestiscono i documenti digitali, come si garantisce validità legale ai processi digitali, come si trasformano processi analogici aziendali in digitali, come si utilizzano correttamente le diverse tipologie di firme elettroniche, come si gestiscono le tipologie di firme elettroniche nella sanità digitale, quando conviene utilizzare le blockchain, come applicare le blockchain in azienda e come essere compliant con il GDPR.



L'iniziativa Centro Competenze Digitali nasce quindi per promuovere una corretta informazione sul tema del digitale in azienda. Molte persone hanno difficoltà nel distinguere un documento informatico da uno cartaceo, non considerando, ad esempio, come documenti informatici una traccia audio o un file video. Eppure tutto ciò ha un impatto enorme sulla vita delle persone e delle aziende.



Per continuare con esempi di enorme impatto e grande attualità, il regolamento EIDAS ha introdotto il principio fondamentale della non discriminazione della forma elettronica dei documenti, aprendoci gli occhi e conducendoci alla conclusione che il documento informatico è quel documento elettronico (testo, registrazione sonora, visiva e audiovisiva) che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.



Conseguenza di ciò è che una registrazione di un messaggio vocale tramite WhatsApp è un documento informatico nella misura in cui contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, e quindi se formato e conservato a norma di legge una registrazione audio inviata tramite una qualsiasi applicazione o anche social network potrebbe avere efficacia probatoria ed essere utilizzata in giudizio - ad esempio - per dar prova della conclusione di un contratto. Ciò è confermato dalle sempre più numerose sentenze di merito che attribuiscono a e -mail, conversazioni sui social network, pagine web, efficacia probatoria.



Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5523/2018 ha inoltre chiarito che: "Quanto all'efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità." Rendendo evidente che non è tanto l'efficacia probatoria del documento informatico ad essere in discussione quanto la capacità di attribuire al documento le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità.



I fatti recenti che viviamo, la velocità della digitalizzazione intorno a noi e non ultime le tendenze giurisprudenziali confermano il grande bisogno di informazione e formazione degli utenti, che ci auguriamo di contribuire a colmare attraverso i corsi on line gratuiti del Centro di Competenze Digitali.