Norton Rose Fulbright amplia il team italiano di Corporate con l'ingresso di un nuovo socio annuncia l'ingresso di Claudio Di Falco, in qualità di partner, nel team di Corporate dell'ufficio di Milano

Claudio Di Falco ha maturato un'esperienza ventennale nell'ambito di complesse operazioni straordinarie, incluse acquisizioni e dismissioni, offerte sul mercato dei capitali, investimenti in private equity, joint-venture, operazioni di ristrutturazione e privatizzazioni.

Claudio ha una conoscenza approfonditadei settori energetico e dei servizi finanziari, avendo assistito primari gruppi italiani e internazionali attivi in questi settori.

Claudio ha maturato la sua espereinza presso gli uffici italiani di Cleary Gottlieb e, dal 2019, come socio dello studio del network KPMG. È avvocato abilitato in Italia e a New York.

Attilio Pavone, Responsabile dell'ufficio di Milano di Norton Rose Fulbright, ha commentato: "Siamo lieti di accogliere un avvocato del calibro di Claudio nel nostro Studio. Porta con sé la sua vasta esperienza in ambito societario ed M&A. Sarà un elemento prezioso per il nostro team."

Raj Karia, Head of Corporate EMEA di Norton Rose Fulbright: "Le società richiedono un'assistenza strategica su una vasta gamma di questioni complesse e noi siamo ben posizionati per fornire consulenza in Italia, in Europa e nel mondo".

Claudio Di Falco ha commentato: "Norton Rose Fulbright ha uno straordinario network globale, una profonda conoscenza dei più importanti settori industriali e una lunga storia in Italia. Sono felice di poter lavorare con il team di Norton Rose Fulbright per espandere ulteriormente i servizi offerti ai nostri clienti."

Norton Rose Fulbright ha un team di oltre 1400 avvocati specializzati in Corporate, M&A and securities. Fornisce consulenza ai maggiori gruppi industriali e alle più importanti istituzioni finanziarie su complesse operazioni nazionali, transfrontaliere e multigiurisdizionali nei mercati emergenti e in via di sviluppo. Ha una vasta esperienza nell'assistere il cliente nell'ambito di operazioni di capital markets ed M&A nei principali settori industriali.