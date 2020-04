Cisco Systems acquisisce Fluidmesh Networks, tutti gli advisor

Lo Studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Cisco Systems, Inc., uno dei principali operatori mondiali attivi nel settore IT, networking e cybersecurity solutions, per i profili di diritto italiano dell'acquisizione di Fluidmesh Networks, LLC, gruppo leader nei sistemi di wireless backhaul, assistito da BonelliErede.

GOP ha assistito Cisco Systems con un team interdisciplinare composto da Fabio Ilacqua (Managing Partner dell'ufficio di New York, in foto a sinistra) e Francesco Mancuso (Senior Associate), per gli aspetti Corporate/M&A, unitamente a: Massimo Sterpi (Partner), Luigia Bersani (Associate) e Francesca Di Lazzaro (Associate), per gli aspetti IP; Francesco Maria Salerno (Partner) e Federico Macchi (Associate), per gli aspetti golden power; Gaetano Alfarano (Counsel) e Giacomo Venzon (associate), per gli aspetti di diritto amministrativo; Daniele Vecchi (Partner) per gli aspetti privacy; Fausto Capello (Associate), per gli aspetti export.

Legance – Avvocati Associati ha assistito Cisco Systems per gli aspetti giuslavoristici, con un team composto da Serena Commisso (Counsel) ed Emiliano Torresan (Managing Associate) e, per gli aspetti fiscali, da Claudia Gregori (Partner).

PwC TLS ha assistito Cisco Systems per i profili fiscali di diritto italiano con un team coordinato da Nicola Broggi (Partner) ed Emanuele Franchi (Partner, ufficio di New York).

BonelliErede ha assistito il gruppo Fluidmesh Networks e la compagine italiana dei venditori per i profili di diritto Italiano, con un team multidisciplinare guidato dai Partner Eliana Catalano (Corporate M&A), Andrea Silvestri (Tax), Vittorio Pomarici (Labour) e gestito dal Managing Associate Giulio Mazzotti (Tax, in foto a destra) con il supporto della Senior Associate Francesca Peruzzi (Corporate/M&A) e dell'Associate Alessia Varesi (Labour).

I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dal Partner Raffaele Cassano e dalla Senior Associate Giulia Rochira, mentre i profili IP sono stati seguiti dal Partner Tommaso Faelli e dall'Associate Matteo Aiosa.