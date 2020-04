Il Rotary mette a disposizione le proprie risorse per l'assistenza Covid-19 in Lombardia

Una task force di medici e odontoiatri volontari scende in campo e si mette a disposizione 24 h su 24 h rispondendo al numero verde 02 8498 8498



L'iniziativa, promossa dal Distretto Rotary 2042 inizialmente attraverso i Rotary Club di Bergamo, si è ora estesa al Distretto Rotary 2041 - Milano metropolitano ed ha reclutato una task force di medici italiani che rispondono da tutto il Paese, e anche dall'estero, fornendo informazioni relative all'emer-genza Covid-19, come ad esempio: indicazioni su come comportarsi in caso di sintomi lievi o moderati, sull'isolamento domiciliare se si è entrati in contatto con una persona con sospetta o accertata infezione da Covid-19, sulla quarantena e su cosa fare in caso di rientro dall'estero.



I volontari che rispondono al nostro Call center, non prescrivono farmaci, ma forniscono sostegno e indicazioni nella gestione dell'isolamento dei soggetti sintomatici o malati seguiti dalle strutture sanitarie territoriali nelle proprie abitazioni.



Il "Call center Rotary: Assistenza COVID-19" è formato da medici e odontoiatri volontari, rotariani e non, che, di concerto con Areu Lombardia (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), offrono supporto telefonico 24 h su 24 h ai cittadini che ne fanno richiesta, rispondendo ai loro quesiti. Il servizio è rivolto alle persone che presentano sintomi moderati, con temperatura inferiore ai 38 gradi e una dispnea moderata, oppure si trovano in isolamento, o sono stati da poco dimessi dall'ospedale.



In particolare, il numero raccoglie telefonate di residenti nelle province di: Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Mantova e Sondrio.



Al momento della chiamata al numero verde l'utente, in attesa di parlare con l'operatore, ascolterà il messaggio in cui viene raccomandato, in presenza di sintomi quali febbre alta e difficoltà respiratoria, di chiamare il proprio medico curante, la guardia medica o il numero unico di emergenza 112 e di non recarsi autonomamente in un pronto soccorso.



In assenza di urgenza, i volontari rispondono ponendo specifiche domande e ricordando le opportune indicazioni sanitarie da osservare, ad esempio, se il soggetto può aver avuto contatti con un Covid po-sitivo: isolamento per 14 giorni nel caso di avvenuta esposizione, rilevazione della temperatura 2 volte al giorno, evitare i contatti anche con i conviventi e, se possibile, utilizzare la mascherina.



Per eventuali necessità legate alla situazione di isolamento, potranno essere indicati servizi gratuiti sul territorio.



"Il Rotary connette il mondo", i rotariani uniti in un momento di grande emergenza mondiale si mettono al servizio del cittadino e del territorio con azioni mirate e concrete.