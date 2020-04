Condominio e Covid-19

e book



La diffusione del virus Covid 19 ha indotto il legislatore italiano ad adottare in tempi davvero ristretti una legislazione d'emergenza che, al fine di contenere il diffondersi del contagio, ha imposto un radicale cambiamento nell'ordinario stile di vita dei cittadini con ricadute profonde non solo per quest'ultimi, ma anche per tutti i ceti produttivi: imprese, professionisti, lavoratori, pubblica amministrazione.

Numerosi sono i provvedimenti normativi, emanati da diverse autorità, che si impongono all'attenzione degli operatori.

L'amministratore condominiale ignorato dall'inedito quadro normativo, appare solo e disorientato.

La guida, ricorrendo alla preziosa opera degli esperti, mira ad offrire, prime soluzioni, risposte ed indicazioni operative in grado di orientare la condotta di una intera categoria professionale.

L'opera, incentrata sulla complessa attività di analisi e interpretazione dei testi normativi, è articolata nella formula di risposte ai quesiti sollevati da una normativa nuova ed inedita, ai quali viene data esauriente ed articolata risposta sotto forma di specifici contributi d'autore.

Per ciascuno di essi, segue poi, in calce, un quadro riassuntivo, articolato per temi (Assemblea, Gestione condominiale, Studio professionale e tutela dei dipendenti, etc.) in cui il contributo viene declinato e proposto in forma di sintesi esplicativa.

Una appendice normativa, articolata anche con singoli estratti delle disposizioni emanate, si affianca all'opera dell'autore completandone la trattazione per eventuali ulteriori approfondimenti.