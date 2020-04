HERBERT SMITH FREEHILLS: CONTINUA IN GERMANIA L'ESPANSIONE EUROPEA NEL LIFE SCIENCES PARTITA DALL'ITALIA

Continua l'espansione pan-europea di Herbert Smith Freehills in ambito life sciences avviata in Italia nel gennaio 2018 con l'apertura dell'ufficio milanese alla guida della managing partner Laura Orlando insieme al partner Sebastian Moore che, in qualità di "avvocato stabilito", gestisce dall'Italia il coordinamento del contenzioso multi-giurisdizionale in ambito farmaceutico, una caratteristica che rende Herbert Smith Freehills unica sul mercato legale italiano.

Dopo la Francia – con l'ingresso del partner Frederic Chevallier nel settembre 2018 – è ora il turno della Germania, dove Herbert Smith Freehills annuncia l'ingresso della partner Ina vom Feld, che va a rafforzare il team EMEA specializzato nel contenzioso brevettuale e nel regolatorio in area life sciences.

Ina vom Feld proviene da Simmons&Simmons e vanta 20 anni di esperienza da leader in materia di proprietà intellettuale in tutti i settori industriali, con un focus particolare nel contenzioso brevettuale multi-giurisdizionale in ambito life sciences e nella consulenza in materia regolatoria e contrattuale in ambito pharma, biotech e medtech. Ina è inoltre Global Fellow presso la US Federal Circuit Bar Association.

La nuova socia si unirà all'ufficio di Duesseldorf di Herbert Smith Freehills a partire dal 1 maggio 2020, insieme con l'associate Behyad Hozuri.

"In Europa sono quattro i mercati chiave nel settore life sciences e la Germania era il tassello mancante del puzzle" – ha commentato Laura Orlando, managing partner dell'ufficio italiano nonché responsabile Life Sciences EMEA di Herbert Smith Freehills – "e siamo entusiasti di poter annunciare un ingresso di così grande prestigio nel nostro team multi-giurisdizionale.

Giungere a presidiare il mercato tedesco era uno degli obiettivi fondamentali che ci eravamo posti a livello life sciences in ambito EMEA, data la centralità della Germania nel contenzioso brevettuale pan-europeo. L'ingresso di Ina va a completare la nostra piattaforma pan-europea in materia life sciences ed in particolare al servizio dell'industria farmaceutica innovatrice".