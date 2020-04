Il Gruppo YARD-REAAS lancia il servizio Virtual Survey 365, per sopralluoghi virtuali in diretta

Da oggi per il settore bancario, leasing e consumer le visite on-site diventano anche virtuali con un sistema di teleconferenza che rilascia video, foto e misurazioni a campione delle planimetrie catastali



YARD-REAAS, Gruppo indipendente specializzato nella consulenza e nella gestione integrata di servizi immobiliari, lancia sul mercato il servizio Virtual Survey 365, che offre la possibilità di effettuare sopralluoghi virtuali in diretta - sia interni che esterni all'asset - attraverso un sistema di telepresenza connesso ad una web app.

Il servizio, che sfrutta le più moderne tecnologie digitali per stabilire una connessione a distanza tra un tecnico certificato YARD-REAAS e una persona in loco (proprietario dell'asset o conduttore), offre il vantaggio di garantire caratteristiche di qualità analoghe alla verifica on site "tradizionale" con costi notevolmente ridotti e in totale sicurezza.

Per ciascuna perizia effettuata sarà disponibile un video della visita (completo di domande e risposte intercorse tra l'utente ed il perito certificato) e delle fotografie georeferenziate, oltre a misurazioni a campione effettuate sulle planimetrie catastali.

"In un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo, è nostro dovere garantire ai Clienti del Gruppo, sia italiani che esteri, il pieno supporto operativo nel rispetto delle misure di sicurezza e tutela della salute di tutti", ha commentato Alessandro Pasquarelli, CEO del Gruppo YARD-REAAS " e per questo motivo, in linea con il piano di investimento del Gruppo in tecnologia, abbiamo deciso di implementare le nostre infrastrutture, ampliando

l'offerta dei servizi attualmente disponibili verso l'unica direzione possibile: quella della digitalizzazione dei processi."

"L'ambito di applicazione di questo nuovo servizio", afferma Alberto Ravera, Head of Retail Valuation del Gruppo YARD-REAAS, "trova spazio sia nel settore bancario e leasing - dalle valutazioni di tipologia full, a sopralluoghi di completamento rispetto a perizie provvisorie, ad aggiornamenti di valore di garanzie bancarie su credito già erogato, al supporto di valutazioni per Mutui green Eemap e di due diligence – che in quello privato: grazie ad una self-appraisal, si potrà ottenere una valutazione della propria unità immobiliare con l'ausilio di un perito certificato, superiore ad una perizia desktop (senza sopralluogo) e ad una autovalutazione automatizzata, a condizioni economiche vantaggiose e nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza".

Per ulteriori informazioni visita il sito www.yard.it