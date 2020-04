50 anni di eccellenza: il marchio diventa "marchio storico di interesse nazionale"

Sara Balice Senior Associate Herbert Smith Freehills

Giulia Maienza – Associate Herbert Smith Freehills

A partire da oggi, i marchi registrati o utilizzati da almeno cinquant'anni da imprese di eccellenza storicamente collegate al territorio nazionale possono essere iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).



Si tratta di una misura prevista nel "Decreto Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) con lo scopo di dare evidenza e sostegno alle produzioni legate al territorio italiano, che si inserisce in una serie di iniziative governative volte alla tutela del Made in Italy. Queste azioni si propongono di salvaguardare il patrimonio delle imprese che storicamente operano sul territorio nazionale e assumono un'importanza ancora maggiore nel contesto attuale, in cui molte di queste aziende stanno affrontando un momento di grande difficoltà.



In particolare, l'esigenza di tutelare i marchi storici nasce dalla nota vicenda della Pernigotti: la società era passata sotto il controllo del gruppo turco Toksöz, il quale aveva poi annunciato di voler dismettere le attività produttive storicamente situate in Piemonte ma non l'uso dei marchi, che avrebbe destinato alle proprie produzioni all'estero, dando così origine a un acceso confronto tra forze sociali e politiche.



La misura prevista nel Decreto Crescita si propone, appunto, di supportare le produzioni nazionali, mediante



-uno strumento di comunicazione che evidenzi il collegamento storico con il territorio italiano: si tratta del logo "Marchio storico", istituito con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 gennaio 2020, pubblicato il 24 febbraio 2020, che potrà essere utilizzato accanto al marchio d'impresa per finalità commerciali e promozionali



-uno strumento di sostegno economico rappresentato dal "Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale", che opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese nel caso in cui l'impresa debba chiudere il sito produttivo di origine o quello principale, per cessazione dell'attività o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale.



Tali misure sono subordinate all'iscrizione dei marchi storici nell'apposito registro istituito presso l'UIBM, di durata illimitata e non soggetta ad alcuna procedura di rinnovo, consentita sia ai titolari che ai licenziatari esclusivi di marchi registrati o di fatto. Per i marchi registrati, occorre presentare la documentazione relativa alle varie registrazioni susseguitesi nel tempo; per i marchi non registrati occorrerà dimostrarne l'uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, mediante campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

I tempi dell'istruttoria variano a seconda che l'iscrizione sia chiesta per un marchio registrato ovvero di fatto: sessanta giorni nel primo caso, centottanta nel secondo.



Si tratta di una misura che, soprattutto in tempi di difficoltà economica dovuta all'emergenza sanitaria in corso, potrebbe risultare vantaggiosa per molte imprese, ma che presenta anche alcune ombre.



Per poter accedere al Fondo – a cui sono stati destinati 30 milioni di euro per l'anno in corso – l'impresa dovrà notificare al Ministero dello sviluppo economico, a pena di sanzioni che vanno dai 5.000 ai 50.000 euro, una serie di informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, tra cui:



a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;



b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali;



c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;



d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.



Le modalità e le tempistiche di accesso al Fondo non sono ancora state definite dal MISE e questo, unitamente all'obbligo di coinvolgere il MISE stesso nelle operazioni societarie che comportino la razionalizzazione dei siti produttivi, potrebbe costituire un disincentivo per le imprese ad usufruire del nuovo sistema.



Ugualmente incerto è l'accesso al registro, riservato ai marchi "utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale": una definizione che si presta indubbiamente a interpretazioni discrezionali.



L'iscrizione del registro ha però il pregio di consentire alle imprese che abbiano effettivamente utilizzato per almeno cinquant'anni un marchio ma che non lo abbiano registrato per tempo (o non lo abbiano registrato affatto) di ottenere un riconoscimento a livello nazionale dell'uso storico del proprio marchio, da utilizzare per contrastare più agevolmente eventuali usurpazioni da parte di terzi e accrescere la capacità attrattiva del brand sia sul territorio nazionale che all'estero.



In ultima analisi, il bilancio tra vantaggi e svantaggi della misura dipende in larga misura dalla situazione concreta in cui versa ciascuna impresa.



Il marchio storico si aggiunge al sistema di tutele vigenti per i marchi d'impresa che, insieme a quello previsto per i brevetti e i design, consente di salvaguardare quel patrimonio di idee creative e innovative che le nostre imprese nazionali hanno dimostrato di avere anche in questo momento di difficoltà e di conseguire un vantaggio competitivo sul mercato in una prospettiva di lungo periodo.