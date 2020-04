Allen & Overy e Clifford Chance nel finanziamento da 750 milioni di Euro del Gruppo Campari

MILANO/ROMA – Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Davide Campari-Milano S.p.A. e il pool di banche finanziatrici (su base club deal) nel finanziamento term del Gruppo Campari per un ammontare massimo di 750 milioni di Euro.



Il finanziamento consiste in un prestito ponte a breve termine, con scadenza originale fissata al 30 giugno 2021 e un'opzione di estensione al 31 dicembre 2021. È volto a sostenere le esigenze aziendali del Gruppo Campari includendo, ma non limitandosi a, il rimborso dell'Eurobond emesso da Davide Campari-Milano S.p.A. nel 2015 con scadenza a settembre 2020.



Il pool di banche che ha curato il finanziamento è composto da Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) in qualità di arranger, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in qualità di original lender e facility agent, BNP Paribas, filiale italiana, in qualità di arranger, Crédit Agricole CIB, filiale di Milano, in qualità di arranger e original lender, Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di original lender e UniCredit S.p.A. in qualità di arranger e original lender.



Il team di Allen & Overy che ha assistito Gruppo Campari è composto dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dal senior associate Luca Maffia (nella foto) e dal trainee Giovanni Leuratti. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Livio Ziliotti hanno curato gli aspetti fiscali dell'operazione, mentre la partner Femke Bierman (Banking) e gli associate Soufjan El Baroudi (Banking) e Tim De Raad (Tax) dalla sede di Amsterdam hanno seguito gli aspetti di diritto olandese.



Clifford Chance ha assistito il pool di banche che ha curato il finanziamento con un team multi-disciplinare e cross-border composto dal partner Ferdinando Poscio, dal senior associate Pasquale Bifulco e dal trainee Francesco De Micheli del dipartimento Banking & Finance della sede di Milano. Il partner Carlo Galli e il senior associate Andrea Sgrilli del dipartimento Tax di Milano hanno curato gli aspetti fiscali dell'operazione, mentre per gli aspetti di diritto olandese ha agito il partner Titus De Vries, coadiuvato dall'associate Herman Steinvoort (Banking & Finance) e dagli associate Nolan Groenland e Robin Houtveen (Tax) dell'ufficio di Amsterdam.