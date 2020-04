L'AVVOCATO CARLO CARTA ENTRA NEL CDA DI FORCROWD SRL

Carlo Carta, partner di FDL Studio Legale e Tributario, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della società Forcrowd srl, piattaforma di equity crowdfunding specializzata in reperimento di equity per PMI, anche non innovative.

Forcrowd, già autorizzata ad operare da Consob tramite il provvedimento del 13 giugno 2019, ha l'obiettivo di favorire l'accesso immediato a fondi strategici per la realizzazione di progetti imprenditoriali o piani di investimento in modo alternativo ai tradizionali strumenti bancari.

La piattaforma Forcrowd si dedica alla selezione di imprese in grado di creare valore per gli azionisti, per il mercato e per i propri dipendenti, con una visione a lungo termine, configurandosi come il garante della qualità e serietà della proposta finanziaria. I progetti di investimento presenti sul portale si fondano su comprovate capacità reddituali, focalizzandosi sui settori della produzione di energia da fonti rinnovabili e real estate.

L'entrata dell'Avv. Carlo Carta potrà apportare al cda competenze ed esperienza in ambito legale e finanziario. I soci fondatori e azionisti di Forcrowd provengono dal settore della consulenza finanziaria, con specializzazione nei settori economici in cui opera la piattaforma, con una profonda esperienza al servizio di aziende ed imprenditori italiani. Al CEO della società si affiancano gli esperti di settore del Comitato Scientifico, incaricato di fornire pareri sulla fattibilità tecnico-finanziaria di ogni iniziativa.