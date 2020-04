I "Customs Talks Live" gratuiti via webinar in materia di diritto doganale tenuti dall'avvocato Elena Bozza, counsel di Legalitax Studio Legale e Tributario, proseguono con l'appuntamento di venerdì 17 aprile alle ore 10:30, il primo dedicato alla corretta gestione delle importazioni.

Questo primo webinar sulla gestione delle importazioni vuole fornire elementi chiari sulle possibilità procedurali doganali per importare merce in Italia. La normativa doganale determina infatti responsabilità di cui le aziende devono essere consapevoli per mantenere uno status di compliance, e opportunità, che le aziende possono invece cogliere per avere un impatto minore sia economico sia burocratico.



Eseguire un'importazione non significa semplicemente delegare l'operazione doganale a un professionista intermediario, come un doganalista o uno spedizioniere. L'intermediario compie la pratica di presentazione della dichiarazione doganale per conto dell'azienda e segue le istruzioni che riceve dall'azienda stessa; rimane però all'impresa importatrice il compito di un'impostazione corretta e competitiva delle proprie importazioni.



Un'impresa che importa soggiace a molte responsabilità tributarie e talvolta penali; può e deve strutturare le proprie importazioni sia da un punto di vista procedurale sia da un punto di vista sostanziale, anche per usufruire delle possibilità di risparmio dei tributi doganali e di velocità delle spedizioni che la normativa doganale garantisce in virtù di alcune sue disposizioni.



L'attenzione dell'azienda deve andare nell'analisi del proprio flusso di import nel migliore quadro di opzioni doganali; al fine di garantire la conformità delle operazioni, per le quali è comunque e sempre lei a rispondere dinanzi al Fisco, e i migliori risultati in termini di budget e tempi. Una volta impostate, saranno gli intermediari delegati ad attuare le operazioni quotidiane necessarie alla messa in realizzazione.



All'incontro del 17 aprile in materia di importazioni seguirà un secondo appuntamento che andrà a concernere gli aspetti sostanziali dell'importazione.



Per partecipare al webinar sarà sufficiente iscriversi al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3867622716825406476

Le informazioni sui webinar del venerdì saranno disponibili ogni lunedì sulla home page del sito internet di Legalitax Studio Legale e Tributario, www.legalitax.it, con indicazione del tema trattato e delle modalità di iscrizione.