Misure adottate dalla Corte dei conti europea a fronte della pandemia (Covid-19)

Corte dei conti europea



La Corte dei conti europea ha adottato le necessarie misure per poter continuare a svolgere un'efficace servizio di audit del settore pubblico nell'UE e per produrre in tempo utile, per quanto possibile nelle difficili circostanze attuali, relazioni di audit, pareri e analisi nel corso della pandemia. Allo stesso tempo, la Corte esprime la propria gratitudine a tutti coloro che operano per salvare vite e combattere la pandemia, in Lussemburgo, nell'UE o ovunque nel mondo. La Corte ribadisce inoltre il proprio impegno a sostenere la politica del governo lussemburghese per salvaguardare la salute pubblica. Al fine di contenere gli effetti dell'attuale crisi sanitaria sul proprio personale, ha adottato misure precauzionali per ridurre al minimo, per quanto possibile, i rischi per il personale e le rispettive famiglie.



I costi di attuazione della politica di coesione dell'UE sono comparativamente bassi, ma non vi sono informazioni sufficienti per valutare le economie derivanti dalla semplificazione

I fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) finanziano le principali politiche d'investimento dell'UE, ma attuarli genera costi amministrativi. Secondo una relazione della Corte dei conti europea, questi costi amministrativi sono relativamente bassi rispetto a quelli di altri programmi simili finanziati dall'UE e a livello internazionale. Tuttavia, i dati raccolti sui costi non sono stati sufficienti per valutare l'impatto della semplificazione delle norme disciplinanti i fondi della politica di coesione dell'UE.

La politica di coesione dell'UE mira a ridurre le disparità nel livello di sviluppo delle regioni, a ristrutturare le zone industriali in declino e a promuovere la cooperazione nell'Unione europea. Le spese in questo settore, ammontate a 352 miliardi di euro nel periodo 2014 2020, costituiscono circa il 37 % della spesa complessiva a titolo del bilancio dell'UE.

La politica di coesione è attuata tramite programmi operativi (PO): le proposte dei singoli Stati membri su come spendere i fondi nazionali e dell'UE destinati ai programmi vengono approvate dalla Commissione. La gestione e il controllo effettivi vengono poi delegati alle autorità degli Stati membri. Gli Stati membri possono chiedere sostegno finanziario a valere sul bilancio dell'UE a titolo di "assistenza tecnica" per tutte le attività necessarie ad attuare un programma, inclusi i necessari costi per il personale.

"Per dimostrare ai nostri cittadini che le politiche sono attuate efficientemente, le informazioni sui costi amministrativi dei programmi finanziati dall'UE dovrebbero essere complete e di pubblico dominio", ha affermato Pietro Russo, il Membro della Corte dei conti europea responsabile dell'audit. "Le constatazioni e conclusioni della Corte sono utili per il periodo di programmazione 2021 2027, nonché per accrescere l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri".

La Corte ha constatato che i costi amministrativi dell'attuazione dei fondi della politica di coesione dell'UE sono comparativamente più bassi di quelli di altri programmi di finanziamento europei ed internazionali. Tuttavia, ha concluso che la Commissione non aveva raccolto i dati alla base dei costi in modo completo, uniforme e coerente, rendendone difficile l'utilizzo, ad esempio, per valutare l'impatto della semplificazione delle norme dell'UE sui costi amministrativi di attuazione dei programmi. Per il periodo 2014 2020, ad esempio, la Commissione ha stimato che l'introduzione di numerose misure di semplificazione dovrebbe portare ad una riduzione dei costi amministrativi. Al contrario, rispondendo ad un sondaggio effettuato dalla Corte, gli Stati membri hanno affermato di attendersi un aumento di detti costi. A tal proposito, la Corte osserva che le riduzioni dei costi che si stima deriveranno dalle misure di semplificazione per i periodi 2014 2020 e 2021 2027 potrebbero non essere conseguite, poiché l'impatto ultimo dipende largamente da pratiche amministrative nazionali o regionali.

La Corte raccomanda alla Commissione di individuare ulteriori potenziali economie esaminando le pratiche amministrative negli Stati membri, in stretta cooperazione con questi ultimi, e di appurare il verificarsi delle stimate riduzioni dei costi.