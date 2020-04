Tutti gli advisors nel green project del teleriscaldamento di Egea e Icon

EGEA S.p.A. e Icon Infrastructure Partners III L.P. hanno agito quali sponsor della controllata TLRNet S.r.l. nel finanziamento, su basi project finance, che ha visto coinvolte BNL S.p.A., Banco BPM S.p.A., Unicredit S.p.A., in qualità di mandated lead arrangers & bookrunners nonché banche finanziatrici, e UBI Banca S.p.A., anche in qualità di banca agente.

L'operazione di finanziamento, del valore di 92 milioni di Euro, è stata messa in atto per dotare il gruppo, facente capo, in ultima istanza, a EGEA e Icon, delle risorse finanziarie per proseguire nella gestione dei sistemi di teleriscaldamento facenti capo a talune società di scopo controllate da TLRNet e dislocati nell'area del Nord Ovest dove la multi-utility italiana concentra il suo core business e per la realizzazione da parte della società di scopo Telenergia della prima fase di un nuovo sistema di teleriscaldamento nel Comune di Alessandria avente una capacità termica di 82.000 MWh, che crescerà a regime fino a circa 200.000 MWh.

Legance, con un team coordinato dalla senior partner Monica Colombera (in foto a sinistra) e composto dalla counsel Francesca Brilli e dagli associate Emanuela Procario, Luigi Agostinacchio e Stefano Tallamona, ha curato gli aspetti legati al contratto di finanziamento per TLRNET e Icon, mentre EGEA è stata assistita dallo studio legale Gitti and Partners con un team coordinato dal managing partner Gregorio Gitti (in foto al centro) e composto dal partner Daniele Cusumano, dal senior associate Federico Mattei e dall'associate Filippo Maria Sanna.

Il team di Orrick, che ha assistito il pool di banche, è stato composto, per le attività relative alla documentazione finanziaria, dall'of counsel Maria Teresa Solaro (in foto a destra) e dal trainee Lorenzo Massaro, facenti parte del dipartimento di Energy & Infrastructure guidato dal partner Carlo Montella. Per tutti gli aspetti di due diligence (inclusi i contratti di progetto), il team di Orrick è stato composto dal partner Francesca Isgrò, dalla managing associate Daria Buonfiglio e dal trainee Edoardo Mencacci. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dall'of counsel Giovanni Leone, mentre il partner Madeleine Horrocks si è occupata della predisposizione e negoziazione dei contratti di hedging. In considerazione dell'utilità del progetto e dei benefici da esso derivanti sull'ambiente, il finanziamento è stato strutturato come green loan in conformità ai Green Loan Principles pubblicati dalla Loan Market Association.

ValeCap ha agito quale financial advisor di Egea e iCON con un team composto dal partner Pierluigi Berchicci, Davide Di Federico e Davide Petraroli.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dallo Studio Notarile La Porta.

In merito all'operazione, Pierpaolo Carini, presidente e amministratore delegato di Egea, e Daniel Agostino, managing partner di iCON hanno dichiarato che: "Siamo davvero soddisfatti della fiducia che, anche in questo delicato momento, il sistema bancario ha accordato agli investimenti promossi dal nostro Gruppo, particolarmente indirizzati al miglioramento della sicurezza e dell'ambiente. In concreto la finanza accordata sarà utilizzata per il completamento e lo sviluppo dell'importante nuovo progetto di teleriscaldamento di Alessandria".