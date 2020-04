CARNELUTTI LAW FIRM CON IL FONDO SVIZZERO INVISION PER IL LE-VEREGED BUY-OUT DI MARGHERITA SRL

CARNELUTTI Law Firm, con un team guidato da Carlo Pappalettera con Filippo Grillo e Ales-sandro Asti, ha seguito il fondo di private equity svizzero Invision AG nell'operazione di leve-reged buy-out relativo al 100% del capitale sociale di Margherita S.r.l., produttrice di pro-dotti surgelati da forno, che opera prevalentemente quale fornitore di supermercati. L'operazione è stata effettuata tramite la controllata del fondo, KADI AG, leader nel mercato dei prodotti alimentari surgelati, la quale ha costituito un apposito veicolo societario per l'investimento.

I soci venditori di Margherita S.r.l sono stati assistiti da Jenny. Avvocati, con i soci Chri-stoph Jenny e Simona Gallo, anche per quanto concerne il reinvestimento di parte del prezzo incassato per la vendita, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale nella società appositamente costituita per l'operazione.

Per Grant Thornton ha agito un team composto da Stefano Marchetti, Alberto Alverà e Edoardo Dell'Acqua per le attività di Financial Due Diligence e da Gianni Bitetti e Mattia Ten-calla per le attività di Tax Due Diligence e Tax Structuring.

Il closing si è potuto organizzare grazie al pieno utilizzo delle tecnologie in uso negli studi, che hanno permesso di svolgere le procedure in modalità telematica e quindi da remoto, nell'assoluta sicurezza di tutte le persone coinvolte.