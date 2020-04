Investindustrial lancia un'OPA parziale su Guala Closures: gli advisor coinvolti

IBonelliErede e Chiomenti hanno affiancato Investindustrial nel lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sulle azioni ordinarie di Guala Closures, società attiva nella produzione di chiusure in alluminio per bevande, al prezzo di 6,00 euro per azione.

L'OPA è finalizzata ad acquisire fino al 20% circa dei diritti di voto corrispondenti al 22,6% del capitale sociale di Guala Closures.

BonelliErede ha agito con un team composto dai partner Giuseppe Lombardi, Umberto Nicodano, Alessandra Piersimoni – membro del Focus Team Capital Markets – e Augusto Praloran, dall'associate Roberto Distante e da Tommaso Trezzi.

Chiomenti ha seguito l'offerente per i profili fiscali con un team composto dal socio Massimo Antonini con la senior associate Elisabetta Pavesi e l'associate Giulia Zoppis.

Latham & Watkins ha assistito Unicredit, impegnata contestualmente ad emettere la garanzia del corretto adempimento degli obblighi di pagamento connessi all'offerta, con un team composto da Antonio Coletti, Marcello Bragliani, Antongiulio Scialpi e Erika Brini Raimondi.