Loris Bovo nuovo partner di Linklaters

Linklaters è lieta di annunciare la nomina dell'avvocato Loris Bovo a partner del dipartimento di Dispute Resolution.

Loris è entrato in Linklaters nel 2012 ed è stato promosso Counsel nel 2018. È specializzato in contenzioso bancario, finanziario, concorsuale e commerciale in genere, sia in ambito arbitrale che dinanzi alla giurisdizione ordinaria, ed ha altresì maturato una significativa esperienza nell'assistenza di primarie società ed istituzioni finanziarie, italiane ed internazionali, nell'ambito di investigazioni promosse da Autorità indipendenti o connesse alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi da D.Lgs. 231/2001. Negli ultimi anni Loris ha inoltre assistito diversi clienti nell'ambito di operazioni di acquisto di portafogli NPL/UTP.

I clienti lo collocano tra i migliori avvocati contenziosisti del mercato riconoscendogli eccezionali doti analitiche e tecniche, grande preparazione e affidabilità nella gestione e risoluzione delle controversie più complesse.

Con la nomina a partner di Loris, Linklaters prosegue il proprio percorso di crescita rafforzando la practice di Dispute Resolution. Loris continuerà a lavorare al fianco di Alessandro Villani, socio responsabile del dipartimento.

Andrea Arosio, Managing Partner della sede di Linklaters di Milano, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo resta quello di perseguire l'eccellenza in tutti i settori in cui operiamo. Questa ricerca è per definizione un percorso continuo che ogni anno cerchiamo di segnare con delle tappe importanti. La nomina a partner di un professionista esperto come Loris va esattamente in questa direzione: rafforza ed aumenta l'area di manovra del nostro dipartimento di Dispute Resolution e allo stesso tempo ci consente di confermare gli elevati standard qualitativi che i nostri clienti e il mercato in generale ci riconoscono".