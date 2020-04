Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l'emittente e i Joint Lead Manager nell'emissione del primo "Covid-19 Social Response Bond" sul mercato italiano da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), per un valore di 1 miliardo di Euro.

Si tratta di un social bond dedicato a sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni duramente colpite dall'emergenza Coronavirus. L'emissione, riservata ad investitori istituzionali, è proposta al mercato in formato dual tranche (da 500 milioni di Euro ciascuna) con scadenza a 3 e a 7 anni. I proventi delle obbligazioni saranno utilizzati per finanziare iniziative finalizzate sia a soluzioni di breve termine (per far fronte all'emergenza contingente), sia per sostenere la ripresa economica attraverso investimenti di medio-lungo periodo contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.

I titoli, riservati a investitori istituzionali ed emessi a valere sul Debt Issuance Programme (DIP) - il programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine di CDP dell'ammontare complessivo di 10 miliardi di euro - saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo e pagano una cedola pari rispettivamente al all'1,5% e al 2%. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Morgan Stanley, MPS Capital Services, Santander, Société Générale e UniCredit hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.

Per CDP, ha seguito l'operazione un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza, Lorenzo Cimarra, Gianmarco Minotti e Laura La Rocca.

Il team di Allen & Overy che ha assistito CDP è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi (nella foto) del dipartimento International Capital Markets, coadiuvato dalla senior associate Sarah Capella e dall'associate Carolina Gori. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Francesco Guelfi e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.

Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Francesco Napoli.