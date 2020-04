Il Decreto Liquidità che semplifica i rapporti con le banche. O quasi

Nota a cura di Francesco Mocci, Zitiello Associati

Il Decreto ha aperto la strada ad una semplificazione rivoluzionaria introducendo l'e-mail ordinaria come mezzo per concludere contratti. La semplificazione nella prestazione dei rapporti bancari a distanza appare tracciata. Ma non per tutti e non per sempre. E con quali implicazioni applicative?



Un nuovo capitolo si apre anche per i rapporti bancari. Forse. Il Decreto Liquidità incide anche sulle modalità di conclusione a distanza dei contratti bancari con la clientela al dettaglio.



Nell'art. 4 si detta una disciplina - che al momento è emergenziale e transitoria - per la conclusione dei contratti e per l'esercizio del diritto di recesso, consentendo al cliente retail l'utilizzo della posta elettronica ordinaria per esprimere il proprio consenso, senza necessità di ricorrere alla firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Chiunque abbia mai provato a sottoscrivere un prodotto o un servizio bancario a distanza, sa che si tratta di una notevole semplificazione.



Il consenso prestato tramite una semplice mail integra, secondo il Decreto, il requisito della forma scritta prevista a pena di nullità per i contratti bancari. Nelle stesse modalità può essere esercitato il diritto di recesso. Una semplificazione importante, ma non priva di insidie applicative, e che non copre i settori contigui dei servizi di investimento e delle polizze assicurative.



Le aziende diverse dalle microimprese sono intanto le grandi escluse dalla nuova disciplina, che riguarda i clienti privati o professionisti, ritenute tutte nella piena disponibilità della firma digitale. Cosa però non sempre vera, specie in un contesto in cui i soggetti abilitati ad agire per conto delle imprese non possono recarsi presso gli uffici e accedere agli strumenti che consentono l'utilizzo della firma digitale.



La deroga non si estende inoltre alla prestazione dei servizi di investimento e a quelli assicurativi.

Mediante l'uso della mail ordinaria un cliente al dettaglio può aprire un conto corrente, accedere ad un finanziamento, ma non può sottoscrivere un servizio di gestione patrimoniale individuale oppure acquistare una polizza assicurativa.



Per avvalersi delle modalità semplificate, è imposto il rispetto di alcune condizioni, tra le quali la corretta archiviazione dei documenti e il rispetto del principio di immodificabilità dei documenti di pertinenza della clientela.



Va gestito l'intero processo che metta il cliente in condizione di prestare il proprio consenso in modo chiaro ed agevole, tenendo conto di tutte le scelte e le opzioni che richiedono una sua presa di posizioni (clausole vessatorie, dichiarazioni sui criteri di calcolo degli interessi e rilascio di informazioni ai fini antiriciclaggio, per fare alcuni esempi). Del resto, tutti conosciamo quante firme vengono apposte in un contratto bancario e nelle sue appendici in caso di firma in filiale.



Replicare in modo efficiente e sicuro lo stesso processo a distanza mediante l'uso della posta elettronica ordinaria non è un compito semplice sotto il profilo organizzativo e procedurale. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà di costituire e gestire un rapporto cointestato a firme congiunte.

In questo momento quindi essere professionalmente a fianco delle banche e degli intermediari significa gestire rischi legali ed operativi derivanti dall'impiego di questa nuova tecnica, definendo chiari processi che riescano a mediare tra la facilità e semplicità di utilizzo da parte del cliente e il rispetto delle norme evitando rischi di nullità e di futuro contenzioso giudiziale che potrebbero in modo sistemico pregiudicare la stabilità dei volumi di affari svolti dalle banche nei confronti dei clienti.



Questa deroga transitoria introdotta per decreto rappresenta un banco di prova importantissimo.

Il suo corretto funzionamento in questo momento di emergenza potrebbe rappresentare un precedente che se si dimostrasse positivo e funzionale potrebbe portare ad accettare forme di consenso alternative più coerenti con l'operatività a distanza.



Si dice spesso che dopo il Covid 19 il mondo non sarà più come prima. Questo potrebbe valere anche per le modalità di conclusione dei contratti a distanza, in nuovo mondo dove l'operatività da remoto sarà sempre più importante rappresentando un profilo determinante dello smart living. Questo contesto aumenta il bisogno di supporto consulenziale tecnico da parte dei grandi fornitori di servizi che intravedano in ciò una grossa opportunità di penetrazione commerciale in un mercato sempre più destinato a passare dal fisico al virtuale.