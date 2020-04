BSVA AFFIANCA MTRAX S.R.L. NEL CONTROLLO DI GESTIONE

BSVA ha assistito MULTITRAX (Mtrax s.r.l.), società specializzata nel commercio di rimorchi e semirimorchi, nel progetto di sviluppo del modello di controllo e gestione aziendale.

MULTITRAX è una società specializzata nel noleggio e nel commercio internazionale di rimorchi e semirimorchi e opera sul mercato nazionale con le quattro DIVISIONI di VENDITA – NOLEGGIO – RICAMBI - AGRICOLTURA. Fornitore professionale e attento alle innovazioni, si pone nei confronti degli autotrasportatori come partner fidato grazie alla elevata qualità e affidabilità dei veicoli commercializzati e del servizio di consulenza e post-vendita. La società di Cremona è stata inoltre premiata dal prestigioso quotidiano inglese Financial Times al 116° posto tra le "1000 Europe's fastest growing companies del 2018" e risultando in seconda posizione tra le aziende italiane.

Il nuovo sistema di gestione – segnala Alberto Maggi (amministratore unico di MULTITRAX). – ha consentito alla nostra azienda di poter contare su strumenti accurati di analisi del nostro business, permettendoci di valutare al meglio potenzialità e risorse necessarie per realizzare la nostra futura crescita. Grazie alla qualità dei dati elaborati e ad alcuni indicatori per noi strategici, riusciamo a reagire tempestivamente ai cambiamenti del mercato e del contesto economico, adattando il nostro modello di business ai nuovi contesti.

BSVA ha affiancato MULTITRAX nell'operazione con un team formato dai soci Matteo Carrara e Paolo Viganò.