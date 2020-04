Gattai, Minoli, Agostinelli con BonelliErede e Cooley nonché CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone con Bird & Bird nell'investimento di Sofinnova Partners nel capitale di GeneSpire e Epsilen Bio

Gattai, Minoli, Agostinelli e CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone hanno assistito rispettivamente Sofinnova Partners e Fondazione Telethon, Ospedale San Raffaele ed i singoli ricercatori per gli aspetti contrattuali e societari relativi ai seguenti investimenti:

- investimento series A in GeneSpire, start-up innovativa specializzata nello sviluppo di terapie avanzate destinate a pazienti con malattie genetiche, costituita da Fondazione Telethon, Ospedale San Raffaele, il prof. Luigi Naldini ed il dott. Alessio Cantore, questi ultimi rispettivamente direttore e ricercatore dell'Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica; e

- investimento seed in Epsilen Bio, start-up innovativa specializzata nello sviluppo di una tecnologia per spegnere l'espressione di geni correlati a specifiche patologie senza modificare in modo irreversibile il DNA, costituita da Fondazione Telethon, Ospedale San Raffaele, il prof. Luigi Naldini ed il dott. Angelo Lombardo, quest'ultimo capo unità di ricerca presso l'Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica.

BonelliErede e Cooley hanno rappresentato Sofinnova Partners e rispettivamente le start-up GeneSpire ed EpsilenBio, mentre Bird & Bird ha rappresentato Fondazione Telethon e Ospedale San Raffaele nelle trattative relative ai contratti di ricerca e sviluppo e licenze di brevetti di Fondazione Telethon e Ospedale San Raffaele.

Per Gattai, Minoli, Agostinelli, hanno partecipato all'operazione Nicola Brunetti, Enrico Candotti e Guido Cavaliere; per BonelliErede, Giovanni Guglielmetti e Valentina Bonomo; per Cooley, Joe Sandys.

Per CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone, hanno partecipato all'operazione Giancarlo Capolino-Perlingieri, Maria Pia Carretta, Donatella Gallazzi e Felicia Fortunato; per Bird & Bird, Claudia Ricciardi e Sally Shorthose.