GLI STUDI COINVOLTI NELLA CREAZIONE DI ASACHA MEDIA GROUP - SOCIETÀ PANEUROPEA DI CREAZIONE E PRODUZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI

Pedersoli Studio Legale, Portolano Cavallo e Legance sono gli studi legali italiani coinvolti nella creazione e nel lancio di Asacha Media Group, un nuovo gruppo paneuropeo – costituito con il supporto finanziario del fondo di private equity Oaktree Capital Management – che aspira a diventare leader nella creazione, produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi originali e che ha integrato, sin da subito, varie realtà europee del settore, tra cui le società italiane Picomedia S.r.l. e Stand By Me S.r.l. e la società francese Mintee Studio Sas.

Pedersoli Studio Legale, legal advisor di Picomedia S.r.l., ha agito con un team guidato dall'Equity Partner Ascanio Cibrario e composto dal Counsel Luca Rossi Provesi e dagli Associate Giacomo Massironi e Andrea Scarpellini, quest'ultimo relativamente agli aspetti giuslavoristici. Picomedia S.r.l. è stata, inoltre, assistita dal Dottore Commercialista Michele Casò che ha agito come financial advisor.

Portolano Cavallo, ha assistito Stand By Me S.r.l. e i suoi soci, con un team guidato dai partner Francesco Portolano e Luca Gambini e dall'associato Daniel Joseph Giuliano nonché dal partner Andrea Gangemi relativamente agli aspetti giuslavoristici.

I soci di Picomedia S.r.l. e Stand By Me S.r.l. sono stati supportati dallo studio francese Chammas & Marcheteau, per i profili relativi al loro reinvestimento in Asacha Media Group, mentre lo studio Latournerie Wolfrom Avocats ha assistito alcuni key manager francesi coinvolti nell'operazione.





Mayer Brown (Ufficio di Parigi) e Legance Avvocati Associati hanno assistito Asacha Media Group e Oaktree Capital Management, per i profili legali e fiscali tanto nella strutturazione dell'operazione quanto nell'integrazione nel nuovo gruppo di Picomedia S.r.l. e Stand By Me S.r.l.