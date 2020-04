Grimaldi Studio Legale nel primo Basket Bond con Garanzia Pubblica della Regione Campania: al via le prime 8 emissioni

Garanzia Campania Bond è il programma di emissione in Basket Bond da 148 milioni di euro avviato ieri e coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Medio Credito Centrale e FISG-Gruppo Banca Finint, con garanzia pubblica prestata dalla Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo Campania. Finanziato da Medio Credito Centrale (MCC) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), il Raggruppamento ha avuto Elite (Borsa Italiana) come advisor finanziario e Grimaldi Studio Legale come advisor legale.

Garanzia Campania Bond è uno strumento di finanza innovativa a cui hanno aderito già otto PMI campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale attraverso l'emissione in basket di minibond per 21,5 milioni di euro.

Grimaldi Studio Legale, in particolare, ha assistito, con due team distinti e separati, sia l'Arranger (il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG - Gruppo Banca Finint) sia i finanziatori (MCC e CDP). Il team multidisciplinare che ha assistito l'Arranger, sia nei rapporti con Sviluppo Campania, sin dalle fasi iniziali di partecipazione alla gara e strutturazione dell'Operazione, sia nei rapporti con le PMI sia in quelli con gli investitori, è stato coordinato dal Managing Partner Prof. Avv. Francesco Sciaudone con l'avv. Maria Chiara Cieri. Nel team: l'avv. Giacomo Serra Zanetti ha seguito i complessi aspetti relativi alla cartolarizzazione; l'avv. Rosaria Arancio ha seguito i rilevanti profili di diritto amministrativo e i profili relativi alla disciplina sugli aiuti di stato con riferimento in particolare alla Garanzia Pubblica e all'accesso al programma; l'avv. Giuseppe Buono ha predisposto la documentazione contrattuale relativa ai prestiti obbligazionari; i profili di diritto societario sono stati seguiti dall'avv. Donatella de Lieto Vollaro, i profili regolamentari dall'avv. Baglivo e quelli di diritto fiscale dal dott. Riccardo Salvatori. Gli investitori (CDP e MCC) sono stati assisti per i profili di diritto finanziario dall'avv. Roberto de Nardis, per i complessi profili relativi agli aiuti di stato dall'avv. Andrea Neri, per gli aspetti di diritto amministrativo dall'avv. Cristiano Chiofalo, mentre l'avv. Carlo Cugnasca ha seguito i temi fiscali.

"Siamo particolarmente contenti di aver contribuito ad assicurare un risultato così importante in un momento di crisi come quello attuale. Il basket bond con la garanzia pubblica diventerà uno standard di mercato, poiché mette insieme pubblico e privato nel rispetto delle esigenze delle imprese e del mercato dei capitali, lasciando alle amministrazioni pubbliche sostenere (concretamente) il proprio tessuto imprenditoriale" conclude Francesco Sciaudone.

Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane: sono, infatti, 124 le PMI che hanno presentato manifestazioni di interesse.