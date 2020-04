Cushman & Wakefield: pronte le nuove linee guida per tornare in ufficio

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) ha lanciato oggi sul suo sito la guida "Recovery Readiness: A How-to Guide for Reopening your Workplace". All'interno, Corporate e Proprietari immobiliari troveranno indicazioni utili per la riapertura in sicurezza dei luoghi di lavoro. Obiettivo: essere pronti a ripartire subito, non appena ufficializzata la revoca o la riduzione delle norme sull'isolamento. La pubblicazione del documento segue la creazione nelle scorse settimane della Recovery Readiness Task Force (RRTF) interna a Cushman & Wakefield e lo sviluppo del nuovo concept design per uffici Six Feet Office.



"In Italia è imminente l'inizio della Fase 2, quella in cui potremo gradualmente tornare alle nostre attività e in cui dovremo imparare a convivere con il virus" ha dichiarato Joachim Sandberg, Responsabile di Cushman & Wakefield Italia e Sud-Europa. "È importante che si torni nei luoghi di lavoro senza paura. In Italia, il nostro team di Project & Development Services, guidato da Lamberto Agostini, ha adattato il concept SixFeetOffice al nostro mercato".