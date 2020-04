Greenberg Traurig Santa Maria con CRIF per il bond shelf programme

Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Crif, in relazione all'emissione e al collocamento di titoli obbligazionari presso Pricoa Private Capital, società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial, e uno tra i principali player del mercato dei private placement, per un valore pari a 30 milioni di euro nell'ambito di un contratto shelf che prevede la possibilità di collocare ulteriori emissioni obbligazionarie fino ad un ammontare complessivo pari a 125 milioni di dollari (o euro equivalenti).



L'operazione permetterà a Crif di diversificare le proprie fonti di finanziamento, aumentando la flessibilità finanziaria per proseguire nella propria strategia di investimento globale. Il team di Greenberg Traurig Santa Maria era composto dal senior associate Davide Bonsi (in foto) e Giulia Romanò coordinati dal partner Corrado Angelelli, assieme al network americano dello studio. Lo studio Maisto e Associati ha invece seguito gli aspetti fiscali dell'operazione con un team composto da Stefano Tellarini, Sarzi Sartori Ireni e Messi Mauro. Mentre Akin Gump Strauss Hauer & Feld e Studio Legale Pavesio e Associati hanno svolto il ruolo di advisor legale dell'investitore.