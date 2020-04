NOVITA' - PER CONOSCERE OGNI IMMOBILE NEI MINIMI DETTAGLI OGGI C'È VALORE24 REAL ESTATE

valore 24 Real Estate



l prodotto consente di raccogliere e di produrre la documentazione - finalizzata a certificare il valore dell'immobile e la sua trasferibilità - in modo organizzato e standardizzato, con grande attenzione all'efficienza operativa e al tempo stesso con la rigorosità che tale tipo di trattazione richiede.

Per ciascun immobile vengono automaticamente recuperate le specifiche e complete coordinate catastali attraverso le quali rilevare l'attualità in Catasto e recuperare tutte le informazioni di consistenza (indirizzo, categoria, classe, rendita, superficie, vani, ecc.) e gli intestatari attuali con quote e diritti.

Tutte le informazioni vengono catalogate e concorrono a costituire il Fascicolo Elettronico dell'Immobile sempre fruibile e consultabile on-line con le massime caratteristiche di sicurezza e protezione in linea con le direttive GDPR.

Il monitoraggio continuo degli asset consente di ottenere una indicazione costantemente aggiornata e certa del valore dell'immobile con tutti i vincoli e le formalità correlate. La raccolta e l'elaborazione di tutto il corredo informativo consente poi di predisporre la Bozza di Relazione Notarile Ventennale sulla quale il notaio interviene per asseverarne il contenuto ma che costituisce una ottima base di partenza.

Tabelle costantemente aggiornate consentono di produrre calcoli più che attendibili, mentre i dati anagrafici vengono recuperati dall'AdE, risultando aggiornati in tempo reale.



CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI PIU’ SU VALORE24 REAL ESTATE.