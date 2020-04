Terzo appuntamento nel nuovo Salotto Virtuale del CSB - "LA TELEMEDICINA E L'EMERGENZA COVID-19: LA TECNOLOGIA AL SERVIZO DEL CITTADINO E DEL SERVIZIO SANITARIO"

Salotto Virtuale





Lunedì 27 aprile, live dalle ore 16.00, dove si parlerà di: "LA TELEMEDICINA E L'EMERGENZA COVID-19: LA TECNOLOGIA AL SERVIZO DEL CITTADINO E DEL SERVIZIO SANITARIO".

Con:

• Fabrizio Ventimiglia (Avvocato e Presidente Centro Studi Borgogna)

• Massimo Caruso (Segretario Generale AISDET)

• Stefano Casagrande (Amministratore Delagato Da Vinci Salute)

• Giovanni Pedranzini (Founding P.G.M.D. Consulting)

• Massimo Russo (Già Assessore alla Sanità Regione Sicilia)

L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia covid-19 ha imposto e imporrà un nuovo modo di vivere, lavorare e relazionarsi tra individui.

Vero e proprio motore di questo mutamento sociale è rappresentato dalla tecnologia e dall'informatizzazione del sistema.

In questa epocale trasformazione sociale la telemedicina è entrata prepotentemente nelle nostre vite, come parte fondamentale dei piani d'azione predisposti dal Governo e dalle Regioni per far fronte alla pandemia.

In occasione dell'incontro ospiteremo virtualmente alcuni esperti della materia trattata, così da analizzare sotto differenti prospettive il tema della telemedicina, le problematiche giuridiche ad essa connesse, il suo utilizzo in tempo di emergenza e il suo sviluppo nel futuro del Sistema Sanitario Nazionale. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

