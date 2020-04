APPELLO DEGLI EISENHOWER FELLOWS EUROPEI: L'EUROPA NON SI DIVIDA DAVANTI AL CORONONAVIRUS

COVID 19



Gli Eisenhower Fellows europei hanno rivolto un appello alla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, al Presidente del Consiglio d'Europa, Charles Michel, e ai Primi Ministri dei loro paesi, perché l'Europa affronti con unità e rinnovato spirito comunitario l'emergenza coronavirus.

Essi costituiscono un prestigioso network internazionale di leaders raccolti sotto l'egida della fondazione Eisenhower Exchange Fellowships, con sede a Philadelphia, che dal 1953 porta avanti programmi di scambio per la promozione della fratellanza e della cooperazione, nel nome del presidente americano che guidò il mondo occidentale negli anni della ripresa postbellica. La rete comprende ex primi ministri, ministri, alti dirigenti, imprenditori, banchieri e figure eminenti in diversi campi professionali e scientifici. Nell'elenco dei fellows scomparsi, nomi illustri come l'ex presidente turco Demirel e, per l'Italia, il senatore Antonio Maccanico.

Nel loro appello gli EF esprimono la preoccupazione che la crisi attuale lasci spazio a egoismi e miopie che potrebbero compromettere la stessa esistenza dell'Unione, un errore storico imperdonabile. Comunione di intenti e solidarietà, condivisione di obiettivi e degli oneri necessari per raggiungerli sono l'unico modo per uscire dalla emergenza attuale.