Speakers' Corner



Nuovo appuntamento, all'interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la rubrica Speakers' Corner.

In omaggio all'antico e famoso "angolo degli oratori" di Londra, questa rubrica accoglie brevi video-interviste sui temi più rilevanti e attuali del nostro Paese.

Giovedì 30 aprile, live a partire dalle ore 15.00, si parlerà di "EMERGENZA SANITARIA: COVID-19 E FINE VITA".

Con:



• Fabrizio Ventimiglia (Avvocato, Presidente CSB)

• Francesca Crippa Floriani (Presidente Associazione Amici della Fondazione Floriani Onlus)

• Filippo Siano (Avvocato, Partner Laways Avvocati Associati, Comitato Direttivo CSB)



Mai come oggi, in piena crisi sanitaria, diventa importante parlare di realtà come quella dell'Associazione Amici della Fondazione Floriani - che si occupa della cura e dell'assistenza globale gratuita ai malati terminali, operando secondo i principi delle cure palliative - per discutere insieme del tema "fine vita".



Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna

la locandina