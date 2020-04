FILIPPO COVA NEL COLLEGIO SINDACALE DI SISMA

Filippo Cova, managing partner di CT&P Capone | Ticozzi | Partners, è stato nominato sindaco di Sisma S.p.A.

Sisma è un'azienda attiva nel settore del personal care, home care e food care (con marchi storici come gli stuzzicadenti Samurai e il marchio Cotoneve, prodotto in cotone per la cura della persona), con sede a Mantova e che opera in tre stabilimenti produttivi situati in Lombardia.

La nomina è stata contestuale all'accordo concluso con Clessidra Restructuring Fund (fondo alternativo di investimento promosso da Clessidra SGR) e un primario investitore internazionale (Magnetar Capital), che ha previsto il loro ingresso nel capitale azionario dell'azienda.