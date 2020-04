Grimaldi e Nctm nel basket bond da 5 milioni di euro per Triboo sottoscritto da Intesa Sanpaolo

Grimaldi Studio Legale, con un team guidato dal Managing Partner Francesco Sciaudone e composto dagli avvocati Giuseppe Buono, Roberto De Nardis, Donatella De Lieto Vollaro e da Gian Filippo Bendandi ha assistito Intesa Sanpaolo e Banca IMI nella negoziazione e sottoscrizione di un prestito obbligazionario da 5.000.000 di euro per Triboo S.p.A. (attiva nel settore dell'e-commerce e dell'advertising digitale), nell'ambito del programma Basket Bond lanciato in partnership con Elite di Borsa Italiana che punta ad un miliardo di euro (da varare in più tranche) per supportare le imprese a finanziarsi a costi più bassi sul mercato. Si tratta di un progetto ad ampio respiro rivolto alle PMI italiane con lo scopo di sviluppare questo strumento di finanza alternativa per finanziare i progetti di crescita