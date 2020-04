Anche nel 2020, Portolano Cavallo è l'unico studio legale nel ranking dei migliori ambienti di lavoro selezionati da Great Place to Work® Italia



Portolano Cavallo è stato annoverato per il quarto anno consecutivo come eccellente ambiente di lavoro nella classifica Best Workplaces Italia 2020 stilata ogni anno da Great Place to Work® Italia. Lo studio si è posizionato 5° nella categoria di appartenenza (aziende con 50 – 149 collaboratori).

Fin dal 2017, Portolano Cavallo è l'unico studio legale in Italia nel ranking degli ambienti di lavoro ideali, giunto alla diciannovesima edizione.

La ricerca di Great Place to Work® Italia è stata condotta analizzando 153 aziende durante il 2019: Portolano Cavallo rientra tra le 60 società italiane selezionate, ovvero quelle i cui dipendenti dichiarano di lavorare in un ambiente caratterizzato da fiducia nel management, orgoglio per l'azienda, senso di squadra e positività delle relazioni tra colleghi.

"Abbiamo accolto con felicità la notizia del riconoscimento di Great Place to Work", ha commentato Manuela Cavallo, socia di Portolano Cavallo, "È un premio che arriva in tempi difficili, in cui il nostro consolidato spirito di squadra ha dovuto adattarsi a cambiamenti bruschi: abbiamo deciso senza indugio di adottare la massima prudenza per proteggere noi stessi e i nostri cari e le nostre comunità, passando da lunedì 24 febbraio allo smart working per tutti indistintamente nelle nostre sedi di Milano e Roma. Abbiamo coltivato per anni una cultura del lavoro agile e della flessibilità e del lavoro a distanza: ciò ci ha permesso di rimanere pienamente operativi senza soluzione di continuità. Siamo sempre immensamente orgogliosi dei nostri collaboratori, e oggi ancor più della determinazione e dedizione ben oltre il dovuto mostrate in queste circostanze".