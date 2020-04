Clifford Chance e Dentons nel nuovo BTP a 5 anni e riapertura del BTP a 30 anni del Tesoro per 16 miliardi di Euro

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell'emissione dual tranche di un nuovo BTP benchmark a 5 anni e di una riapertura del BTP a 30 anni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il sindacato era composto da Banca IMI S.p.A, BofA Securities Europe S.A., Deutsche Bank A.G., JP Morgan Securities PLC, Nomura Int e Société Générale Inv. Banking.



Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dalla counsel Laura Scaglioni, che ha seguito i profili di legge statunitense, dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola.



Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti.



Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 5 anni, il titolo ha scadenza 01/07/2025 ed è stato emesso per 10 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,663 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,928%. Per quanto riguarda la riapertura dell'attuale BTP benchmark a 30 anni con scadenza 01/09/2050 l'importo emesso è stato pari a 6 miliardi di Euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 87,186 corrispondente ad un rendimento lordo del 3,129%.