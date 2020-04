Customs Talks Live"

Si chiuderà con l'appuntamento di giovedì 30 aprile alle ore 10:30 - Entrare nei mercati esteri con le facilitazioni doganali - il ciclo di "Customs Talks Live" gratuiti via webinar in tema di diritto doganale tenuti dall'avvocato Elena Bozza, counsel di Legalitax Studio Legale e Tributario.

In quest'ultimo incontro verrà considerata la prospettiva di investimento nei mercati esteri da parte delle imprese italiane sotto un duplice aspetto: mercati esteri come obiettivi commerciali e come aree produttive. In entrambi i casi l'aspetto doganale assume una rilevanza nella definizione del costo del prodotto e del prezzo finale al cliente.

Sussistono riduzioni daziarie con determinati Paesi terzi ma vincolate al rispetto di regole doganali in termini di impegno produttivo, di prove del medesimo, di autorizzazioni, di rispetto di principi siglati in accordi internazionali. Si parla di origine preferenziale, di autodichiarazione della medesima da parte dell'esportatore autorizzato, peraltro argomento di piena attualità in vista dell'eliminazione per giugno degli EUR1 previdimati, ma non solo.

Le facilitazioni daziarie si intrecciano con quelle procedurali e si determinano regolamentazioni specifiche nei casi di coinvolgimento di Paesi terzi anche nelle fasi di fabbricazione.

Per partecipare al webinar sarà sufficiente iscriversi al link:



https://register.gotowebinar.com/register/66954067584530445