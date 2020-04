TAX COMPLIANCE IN ITALIA: IL 65% DELLE AZIENDE HA GIÀ IMPLEMENTATO O STA IMPLEMENTANDO UN TAX CONTROL FRAMEWORK

Presentata, durante il quinto Tax Day organizzato da DLA Piper, la survey condotta da AFI, con il supporto di Protiviti, sul grado di maturità del sistema di rilevazione, misurazione, monitoraggio e gestione del rischio fiscale in Italia



Su un campione di 46 grandi gruppi (e relativi responsabili fiscali divisi più o meno equamente tra realtà industriali, retail, servizi e finanziarie), di cui il 43% quotati in Italia e il 22% quotati all'estero, tutti con fatturato superiore ai 100 milioni di euro, il 65% ha già implementato o sta implementando un tax control framework e l'80% ha comunque manifestato l'intenzione di adottarlo.



Questi i dati emersi durante il secondo appuntamento via webinar del Tax Day organizzato da DLA Piper, il principale studio legale internazionale presente in Italia.



In tale occasione è stata presentata la survey condotta da AFI (Associazione fiscalisti di impresa) e Protiviti. Obiettivo della ricerca è comprendere, per le principali società italiane, il grado di maturità del sistema di rilevazione, misurazione, monitoraggio e gestione del rischio fiscale (Tax Control Framework), analizzandone gli elementi caratterizzanti, e a comprendere il livello di adesione a iniziative di cooperative compliance.



Ad aprire i lavori, che hanno esaminato il tema anche alla luce dell'emergenza COVID-19 in corso, l'Of counsel DLA Piper Antonio Martino, secondo cui ""il premio Nobel per la pace Mohammad Yunus ci invita ad usare la crisi in atto come un'occasione per costruire un mondo migliore. Nell'economia reale arriveranno ingenti risorse finanziarie ed occorre garantire che ciò generi il maggior vantaggio sociale possibile. Modelli organizzativi presidiati da organismi di vigilanza autonomi e autorevoli, cosi come un nuovo patto tra fisco e contribuenti basato su una compliance preventiva, possono aiutare le imprese a costruire quel mondo migliore".



Le autorità fiscali di vari Paesi hanno maturato da tempo la consapevolezza della necessità di sviluppare rapporti di collaborazione con i propri contribuenti e di avviare, conseguentemente, programmi di cooperative compliance, aumentando così la cultura della trasparenza.



Dalla survey, illustrata da Roberto Moro (AFI) e Cristina Peano (Protiviti Italia), emerge che il 92% delle aziende ritiene il tax control framework uno strumento efficace per integrare i sistemi di controllo interno dell'azienda e il 56% pensa riduca sensibilmente il rischio di contenzioso fiscale. Il 53% ha aderito per prepararsi poi all'accesso al regime di adempimento collaborativo. In molti casi è previsto un secondo livello di controllo della funzione fiscale e nell'89% dei casi le società interpellate hanno utilizzato o stanno considerando di utilizzare strumenti informatici per l'implementazione del tax control framework.



Come ribadito da Eugenio Fusco, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, "la recessione, che è conseguenza dell'emergenza sanitaria ancora in atto, rischia di mettere in crisi il sistema dei controlli. La sfida è garantire alle imprese liquidità e poca burocrazia per ottenerla, tenendo sempre a mente che ciò non dev'essere il mezzo per indebolire i controlli all'interno delle imprese".



Ha poi precisato Raffaella Quintana, partner DLA Piper: "L'inasprimento delle sanzioni penali, la tensione finanziaria causata dall'emergenza COVID19 e l'ingresso di alcuni reati fiscali nel catalogo 231 impongono alle imprese di adottare modelli di gestione del rischio fiscale integrati nel più ampio sistema dei controlli interni".



La senatrice Donatella Conzatti, membro della Commissione Bilancio, evidenzia che"per essere all'altezza delle sfide che il Paese ha di fronte, il Decreto Aprile dovrà superare la logica assistenziale e di supporto del Decreto Cura Italia ed indirizzare le risorse con decisione allo sviluppo economico e alla digitalizzazione del Paese. Dovrà inoltre essere focalizzato alla semplificazione amministrativa negli appalti, nell'edilizia per sbloccare gli investimenti pubblici e privati. Unica via per garantire la sostenibilità sociale è creare lavoro e sviluppo".



Secondo il partner DLA Piper Antonio Carino "La prevenzione del rischio sia fiscale sia penale richiede per tutte le imprese l'implementazione di sistemi di controllo idonei ad intercettare le operazioni più problematiche. Ineludibile, quindi, l'adeguamento del Modello ex D.lgs. N. 231/2001 e la creazione di una virtuosa interazione tra lo stesso e la compliance fiscale".



"Gli strumenti di compliance devono sempre più rappresentare sinonimo di certezza del diritto, da sempre richiesta dagli investitori, ancor prima di un regime fiscale di favore, a protezione dei propri investimenti", è stata la conclusione di Christian Montinari e Antonio Tomassini, partner responsabili del dipartimento Tax di DLA Piper.