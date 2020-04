Allen & Overy e Pedersoli Studio Legale hanno assistito rispettivamente Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di sole lead manager, e EXOR N.V. nell'emissione di un prestito obbligazionario per un valore nominale pari a 500 milioni di euro.



I titoli hanno scadenza 2030, pagheranno una cedola a tasso fisso pari al 2,25% e sono destinati alla quotazione presso Euro MTF Market gestito dal Luxembourg Stock Exchange.



Il team di Allen & Overy che ha assistito Morgan Stanley & Co. International plc è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Carolina Gori. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers della sede di Amsterdam.



Pedersoli Studio Legale ha assistito EXOR con un team guidato dall'equity partner Carlo Re, coadiuvato dal junior partner Stefano Milanesi e da Melissa Pace.