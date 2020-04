Freshfields annuncia la nomina di un nuovo Counsel in Italia - Alessandro Di Giò - nel dipartimento Antitrust

I soci di Freshfields hanno annunciato la nomina a Counsel di Alessandro Di Giò, finora Principal associate del gruppo "Antitrust, Competition and Trade", di base a Roma.



Entrato in studio nel 2010, Alessandro ha sviluppato la propria carriera professionale concentrandosi sul diritto della concorrenza europeo ed italiano, con particolare riferimento a cartelli ed altri accordi o pratiche restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante, concentrazioni, anche con l'assistenza a clienti multinazionali nei procedimenti antitrust davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla Commissione europea e dinanzi a tribunali amministrativi e civili. Ha esperienza in una vasta gamma di settori, quali trasporti, mercati e servizi finanziari, assicurazioni, energia, industria automobilistica e grande distribuzione. Si è occupato altresì di global investigations, programmi di compliance, disciplina del cd. Golden Power, contenzioso amministrativo in settori regolati (in particolare, nei trasporti), nonché del coordinamento degli aspetti antitrust legati a complessi processi di integration planning. Alessandro è stato in secondment presso l'ufficio di Londra di Freshfields nel 2015.

Gian Luca Zampa, socio a capo del gruppo antitrust in Italia, commenta: "Siamo molto lieti di questa nomina, che riconosce le eccezionali capacità tecniche e umane di Alessandro che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del nostro team in questi ultimi dieci anni e che, non ho dubbi, darà un forte impulso alla practice. La sua promozione, la seconda in due anni per il team antitrust, dimostra la nostra capacità di individuare e trattenere nel tempo i migliori talenti, favorendo un percorso di crescita e il rafforzamento dello studio attraverso la valorizzazione di energie interne, che sono fonte di ispirazione per il nostro team".



Con la nomina a Counsel, Alessandro entra a far parte del management del dipartimento, insieme a Ermelinda Spinelli, Counsel, responsabile antitrust della sede di Milano, e Giorgio Candeloro, responsabile dell'area di energy regulation, nella gestione del gruppo antitrust di Freshfields che, in Italia e livello globale, è regolarmente in cima alle classifiche delle directory legali specializzate.



I soci italiani dello Studio accolgono con soddisfazione la nomina di Alessandro Di Giò, segno tangibile del riconoscimento da parte della partnership globale dello Studio del contributo offerto dai colleghi italiani. La nomina giunge al termine di un processo di valutazione rigoroso condotto a livello internazionale.