Dentons con Lavazza nella joint venture con Yum China

Lo studio legale Dentons ha assistito il gruppo Lavazza nella joint venture con Yum China Holdings per lo sviluppo del concept di Coffee Shop Lavazza in Cina. Il progetto ha preso il via con l'apertura di un nuovo flagship store Lavazza a Shanghai, il primo fuori dai confini italiani.

L'accordo è stato curato dal team legale interno di Lavazza, formato dalla general counsel Simona Musso e Marco Braida, international business & ip counsel.



Dentons ha supportato la squadra interna con un team multigiurisdizionale coordinato dal partner Pier Francesco Faggiano, che ha seguito altresì gli aspetti contrattuali legati alla creazione della joint venture con l'associate Ferdinando Bonofiglio, e composto dal partner Junyi Bai (co-head del China desk in Italia) e dal partner Andrea Fiorelli per i profili fiscali.



Per gli aspetti di diritto cinese sono intervenute la partner Nancy Sun e la counsel Amanda Guo dell'ufficio di Shanghai, mentre gli aspetti di diritto di Hong Kong sono stati curati dal partner Enoch Wong dell'ufficio di Hong Kong.