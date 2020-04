Di Tanno Associati: la Cassazione conferma il ricorso dello Studio sull'illegittimità della revisione massiva della rendita catastale degli immobili

Nuovo successo per Di Tanno Associati in Cassazione: la Suprema Corte, infatti, ha accolto il ricorso dello Studio nei confronti dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la sua attività in tema di motivazione dell'atto di riclassamento catastale inadeguata.



Il ricorso è stato seguito da un team dello Studio composto dai Partner Fabrizio Iacuitto (in foto) ed Enrico Pauletti, coadiuvati dall'Associate Rosamaria Nicastro.



La vicenda trae origine dall'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, che consente ai Comuni di attivare procedimenti di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane in microzone comunali con caratteri di anomalia nei rapporti tra il valore medio immobiliare rilevato sul mercato ed il valore medio catastale rispetto all'analogo rapporto medio calcolato su tutte le microzone comunali.



Questa norma ha innescato una revisione "massiva" dei classamenti a livello di microzona, con conseguente incremento delle rendite, sulla base della quale la Cassazione - anche dopo intervento della Corte Costituzionale - ha stabilito che gli atti di riclassamento necessitano di una rigorosa motivazione, sia con riferimento alla microzona in cui insiste l'immobile sia riguardo allo stesso immobile oggetto di classamento.



Di conseguenza, la Cassazione ritiene che la rettifica del riclassamento formulata solamente in base a generici riferimenti al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata non sia debitamente motivata.