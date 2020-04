Tutti gli advisor nella finalizzazione dell'acquisto da parte di Hines Italy dell'Ex Trotto di San Siro a Milano

Gli studi legali Belvedere Inzaghi & Partners, Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Chiomenti, e EY hanno assistito Hines nella finalizzazione dell'acquisizione da Snaitech, assistita da BonelliErede, delle aree Ex Trotto ed Ex Centro di Allenamento nel quartiere di San Siro a Milano.



Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con un team composto da Andrea Francesco Castelli, Partner co-responsabile del dipartimento real estate, e dall'Associate Federica Baccigalupi, e Chiomenti, con un team composto dal Socio Umberto Borzi, dal Counsel Cosimo Paszkowski e dall'Associate Eugenia Repetto. hanno seguito gli aspetti contrattuali e relativi al finanziamento.

Belvedere Inzaghi & Partners - BIP, con un team guidato dal co-founding partner Guido Alberto Inzaghi e Carolina Romanelli, senior lawyer, hanno assistito l'acquirente per i profili urbanistici, edilizi, ambientali sia in fase di impostazione dell'operazione di sviluppo e due diligence, sia in sede di negoziazione dei profili pubblicistici dell'operazione.



EY ha assistito Hines per tutti gli aspetti fiscali dell'operazione, inclusa la strutturazione dell'investimento a livello internazionale, con un team composto dal partner Alessandro Padula, dal senior manager Aurelio Pensabene e dal manager Mario Naydenov.



BonelliErede ha assistito Snaitech con un team multidisciplinare composto dai partner Luca Perfetti e Alessandro Balp e dall'associate Antongiulio Carbonara, questi ultimi membri del Focus Team Real Estate. Il team ha curato tutti i profili dell'operazione, dagli aspetti urbanistici, edilizi e ambientali alla negoziazione contrattuale.