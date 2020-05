Clifford Chance con Lixil Group Corporation nella cessione di Permasteelisa ad Atlas Holding

Clifford Chance ha assistito Lixil Group Corporation nella cessione di Permasteelisa, multinazionale italiana del settore delle costruzioni e leader mondiale nella progettazione, project management, produzione, installazione e servizi post-vendita di involucri architettonici, al fondo statunitense Atlas Holding.



Permasteelisa ha contribuito a realizzare edifici iconici per lo skyline di molte metropoli in tutto il mondo, dallo Shard di Londra, al quartier generale di Apple a Cupertino, dal nuovo sviluppo del World Trade Center a New York, fino all'International Commerce Center di Hong Kong.



Clifford Chance ha assistito Lixil Group Corporation in tutti gli aspetti dell'operazione con un team composto dai soci Umberto Penco Salvi e Paolo Sersale, dal counsel Filippo Isacco e dall'associate Elisa Ielpo. Il team è stato coadiuvato dall'associate Carolina Ribaldone e dal trainee Amedeo Sciolari.



Il socio Luciano Di Via e l'associate Laura Tresoldi hanno seguiti i profili antitrust; il socio Carlo Galli i profili fiscali con il senior associate Andrea Sgrilli; mentre il socio Simonetta Candela gli aspetti di diritto del lavoro.

Atlas Holding è stato assistito dallo Studio Delfino e Associati - Willkie Farr & Gallagher LLP con un team basato a Londra e coadiuvato, per gli aspetti di diritto italiano, dagli avvocati Luca Leonardi e Massimo Palombi