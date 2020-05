DLA PIPER LANCIA "UPAGAIN", UN PROGETTO DI CONSULENZA INTEGRATA PER IL POST COVID-19

COVID-19



Lo studio legale si propone di accompagnare le imprese verso la ripresa, mettendo a loro disposizione le proprie competenze multidisciplinari nella forma di approfondimenti tematici, webinar e podcast utili a orientarsi negli inediti scenari giuridici e economici che andranno a delinearsi.

DLA Piper, primo studio legale internazionale presente in Italia, ha ideato e dato vita al progetto "UpAgain".

Si tratta di un'iniziativa che accompagna la cosiddetta "fase 2" dell'emergenza COVID-19. Dopo aver supportato pro bono i propri clienti con una task force multidisciplinare (appositamente creata il 24 febbraio), che ha aiutato le aziende a fronteggiare le tematiche legali che si sono presentate improvvisamente con il manifestarsi dell'epidemia, ora DLA Piper intende accompagnare le imprese nel graduale percorso di ripresa verso una situazione – per quanto possibile – di "business as usual".

Ha così preso forma UpAgain, un progetto di consulenza integrata che abbraccerà gli stessi ambiti che hanno occupato principalmente le imprese durante l'emergenza – diritto del lavoro, tributario, contrattuale, assicurazioni, finanza, privacy e tecnologie – con una prospettiva diversa e un orizzonte temporale più ampio, man mano che gli obiettivi si sposteranno dall'iniziale necessità di garantire la continuità aziendale verso la ricerca di una nuova normalità, di nuovi mercati, di nuovi servizi e prodotti, di nuove strategie.

"Abbiamo iniziato a pensare a quello che sarebbe stato il dopo, mentre ancora ci si interrogava sull'adesso" – dichiara Bruno Giuffrè, country managing partner per l'Italia di DLA Piper – . Sono tanti gli ambiti su cui si dovrà operare per favorire il ritorno alla normalità e per la conquista di una nuova stabilità economica.

Occorre chiedersi come le misure adottate dal Governo possano intervenire in maniera efficiente sul tessuto economico e finanziario e agire prontamente là dove necessario. Ciascuna impresa dovrà ripensare alla propria organizzazione da diversi punti di vista: costo del lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali e agli strumenti di ridimensionamento degli organici nei casi di crisi aziendale, riassetto delle misure di prevenzione della salute e sicurezza, maggiore utilizzo dello smart working.

Ogni ambito avrà ricadute diverse: ad esempio l'emergenza pandemica spingerà inevitabilmente a ripensare al concetto di città, all'uso del territorio e alla fruizione degli spazi, andando a toccare di conseguenza il settore immobiliare, sia residenziale sia retail. Nell'ambito assicurativo nel prossimo futuro si assistera a un rilancio di tutte le forme di protezione della persona e dell'azienda, in conseguenza della maggiore sensibilità su questi temi stimolata dagli eventi che stiamo vivendo. Vi saranno quindi mille fronti su cui le aziende dovranno destreggiarsi: sarà difficile, ma necessario. DLA Piper ha creato UpAgain proprio per far fornire alle aziende una bussola legale con cui orientarsi e trovare la direzione ."

UpAgain vedrà anche una sezione dedicata del sito www.dlapiper.com nella quale saranno pubblicati approfondimenti tematici in 12 diverse aree, curati dai professionisti dello studio:

1.amministrativo,

2.assicurazione e rischi aziendali,

3.contratti commerciali e internazionali,

4.cultura, sport, turismo e terzo settore,

5.finance,

6.risorse umane,

7.impresa, società e crisi,

8.life science,

9.privacy e tecnologie,

10.real estate,

11.responsabilità e contenziosi

12.Tax



Alcuni di questi approfondimenti saranno in forma di webinar e podcast.



Link alla pagina web del progetto UpAgain:

https://www.dlapiper.com/it/italy/services/coronavirus-up-again/italy/



Link al video di presentazione del progetto UpAgain:

https://www.youtube.com/watch?v=tlCSYuH-Jnw&t=4s