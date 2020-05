EY al fianco di Microtec nell'acquisizione di Lucidyne Technologies

Con questa operazione Microtec si espande, dando vita alla più grande azienda internazionale di tecnologie di scansione del legno. L'operazione consente a Microtec non soltanto di accrescere la propria presenza nel mercato nordamericano, australiano e neozelandese, ma anche di unire il know-how tecnologico delle due aziende e di introdurre nuovi prodotti sviluppati insieme.

Nell'ambito dell'operazione, EY ha assistito Microtec per gli aspetti legali e fiscali con un team coordinato dal partner Alexia Pinter e composto dai senior manager Giuliano Zanchi e Maurizio Falanga, in coordinamento con il team tax e finance di EY a New York coordinato dal partner Emiliano Zanotti e con lo studio legale Sullivan & Worcester LLP di Boston, con il partner Lewis Segall.