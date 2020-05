Simmons & Simmons, LED Taxand e GIM Legal nella compravendita del complesso immobiliare sito in Via Rizzoli 2, 4 e 6 a Milano

Simmons & Simmons e LED Taxand hanno assistito Europa Risorse SGR S.p.A. nell'acquisizione - per conto del fondo "ER Office Fund 4" - di un complesso immobiliare sito a Milano in Via Rizzoli 2, 4, 6 (area ex Rizzoli - Corriere della Sera), che sarà oggetto di una completa riconversione finalizzata allo sviluppo di un business park di circa 50.000 mq., dando luogo ad una delle più importanti operazioni di riqualificazione urbana e ambientale degli ultimi anni.



Il team di Simmons & Simmons che ha assistito l'acquirente è stato guidato dal partner Dario Spinella, coadiuvato dal supervising associate Enrico Vegnente e dalla trainee Camilla Picedi Benettini.



Per gli aspetti fiscali, Europa Risorse è stata assistita da LED Taxand con un team composto da Paolo Ruggiero ed Erminia Procopio.



Il venditore Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. è stato assistito da GIM Legal con un team composto dai partner Anna Maria Schirru e Biagio Sole e dalla trainee Maria Chiara Zonfrilli.