WFW e Legance nella partnership strategica tra Tayan Energy Investment e Limes per l'acquisizione di progetti solari in Italia

Watson Farley & Williams ("WFW") ha assistito Tayan Energy Investment, joint venture tra Shanghai Electric ed Eland, per la definizione di una partnership strategica con Limes volta all'acquisizione di progetti solari fotovoltaici in Italia, di una potenza complessiva di circa 55 MW.

Tayan Energy Investment è stata assistita da WFW con un team composto, per gli aspetti corporate, dal Counsel Luca Sfrecola (in foto sx), coadiuvato dagli Associate Giovanni Benedetto e Francesco Vanzaghi. Gli aspetti di due diligence sono stati curati dal Partner Tiziana Manenti, coadiuvata dagli Associate Gianluca Di Stefano, Anthony Bellacci e Antimo Nersita

Limes Italia è stata assistita da Legance – Avvocati Associati con un team guidato dal senior counsel Antonio Palazzolo (in foto dx) coadiuvato dal managing associate Emanuele Artuso e dalle associate Emanuela Procario e Stefania Serena Monghini.